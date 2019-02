Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Anhänger geklaut, Bedrohung angezeigt

Menden/Balve (ots)

Menden Anhänger geklaut In der Nacht vom 19.02. auf den 20.02. wurde in der Kalköfenstraße ein brauner Anhänger der Marke Blomert Offener Kasten mit dem amtlichen Kennzeichen MK-XR 144 aus einem Carport geklaut. Hinweise zu den Dieben und/oder dem Verbleib des Anhängers nimmt die Polizei in Menden entgegen.

Bedrohung angezeigt Balve Brinkackerweg Am gestrigen Dienstagmorgen, gegen 08:00 Uhr, parkte ein Lkw Fahrer seinen Lkw an der dortigen Örtlichkeit und stellte für andere Verkehrsteilnehmer teilweise ein Verkehrshindernis dar. Als ein 55 Jähriger Mann den Lkw Fahrer ansprach, richtete dieser eine Waffe auf den Mann und bedrohte diesen verbal. Die anschließende Fahndung nach dem Lkw Fahrer blieb erfolglos. Auf Grund des Kennzeichens des Lkw laufen die Halter- und Fahrerermittlungen. Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Bedrohung auseinandersetzen.

