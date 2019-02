Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit endet tödlich

Lüdenscheid (ots)

Tatverdächtiger in Haft

In den Morgenstunden des 25.02.2019 kam es in einer Wohnung in der Lohmühlenstraße zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 40-jähriger Lüdenscheider seine 44-jährige Bekannte so schwer verletzte, dass diese verstarb.

Der Tatverdächtige stellte sich noch am Tattag der Polizei.

Die eingesetzte Mordkommission der Polizei Hagen und die Staatsanwaltschaft Hagen haben die Ermittlungen aufgenommen.

