Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ruhestörer in Handfesseln ruhiggestellt

Iserlohn (ots)

Erst in Handfesseln fixiert ließ sich am Dienstag kurz vor Mitternacht ein 52-jähriger Iserlohner dazu bewegen, nicht mehr laute Musik zu hören. Beim ersten Einsatz um 23.10 Uhr baten die Polizeibeamten noch höflich, nicht mehr das ganze Haus am Hombrucher Weg zu beschallen. Beim nächsten Besuch um 23.30 Uhr wollten die Polizeibeamten die Lautsprecher sicherstellen. Darauf ging 52-jährige Mann mit Fäusten auf die Einsatzkräfte los und seine Frau warf mit Gläsern. Die Polizeibeamten überwältigten den Angreifer und setzten ihn in den Streifenwagen. Irgendwann beruhigten sich die beiden doch und konnten ihren Alkoholrausch daheim ausschlafen - ohne Lautsprecher. Zur Anzeige wegen Ruhestörung kommt nun die wegen Widerstands.

