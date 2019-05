POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfallflucht

Clausthal-Zellerfeld: Am Samstag, zwischen 18.00 Uhr und 21.15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-/Ausparken, auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Bauhofstraße, einen anderen geparkten Pkw. An dem schwarzen Daewoo des Geschädigten entstand mindestens 500,00 EUR Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Nach ersten Ermittlungen und Hinweisen handelte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen roten Pkw. Weitere Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz.

Fahrradfahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Clausthal-Zellerfeld: Bei der Kontrolle eines Fahrradfahrers am Sonntagmorgen gegen 05:00 Uhr in der Erzstraße stellte eine Funkstreifenbesatzung eine erhebliche Drogen- und Alkoholbeeinflussung fest. Der Fahrradfahrer zeigte deutliche Ausfallerscheinungen. Er fuhr in Schlangenlinien und konnte sich kam auf einem Fahrrad halten. Ein erster Schnelltest bei der Überprüfung war mit über 0,5 Promille positiv und bestätigte den Anfangsverdacht. Auch ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf verschiedene Rauschmittel. Weiterhin war der Beschuldigte im Besitz von Betäubungsmitteln, die eingezogen und sichergestellt wurden. Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wurde dem 18-jährigen Radfahrer aus Clausthal-Zellerfeld noch eine Blutprobe entnommen.

Räuberischer Überfall am Prinzenteich

Buntenbock: Mindestens zwei unbekannte Täter schleichen sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Nachtlager, welches neun Heranwachsende aus Bad Gandersheim am Ufer des Prinzenteichs eingerichtet hatten. Während alle aus der Gruppe schliefen versuchte ein unbekannter Täter die abgelegten Rucksäcke zu entwenden. Bei der Tatausführung wurde der Täter von einem der Anwesenden der zufällig erwachte entdeckt. Während der anschließenden Verfolgung konnte der flüchtige Täter gestellt werden. Als der Täter von seinem Verfolger festgehalten wurde, kam ein zweiter bis dahin unbemerkter Täter aus der Dunkelheit hinzu und schlug mit einem Teleskopschlagstock auf das Opfer ein. Das Opfer erlitt glücklicher Weise nur leichte Verletzungen. Beide Täter entkamen danach unerkannt und ohne Beute. Zeugenhinweise und/oder sonstige sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz.

Fahrradeigentümer eines MTB gesucht

Clausthal-Zellerfeld: Bei umfangreichen Ermittlungen in anderer Sache stellte die Polizei in Clausthal-Zellerfeld in der Nacht von Samstag auf Sonntag unter anderem ein schwarz/grünes MTB der Marke WINORA sicher. Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass das MTB zuvor entwendet wurde. Zur Klärung der Besitzverhältnisse wird der Eigentümer gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Oberharz in Verbindung zu setzen.

