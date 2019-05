POL-GS: Pressemitteilung PI Goslar vom Samstag, 18.05.2019, 09.00 Uhr bis Sonntag, 19.05.2019, 09.00 Uhr

Polizeiinspektion Goslar

Kennzeichendiebstahl

Am 18.05,19, in der Zeit von 09.00 Uhr und 15.00 Uhr wurde von einem parkenden Pkw in der Klosterstraße in Goslar das vordere Kennzeichenschild entwendet.

Sachbeschädigung an Pkw

Am 18.05.19, in der Zeit von 04.00 Uhr und 12.30 Uhr kam es in Langelsheim, Lange Straße, zu einer Sachbeschädigung an einem parkenden Pkw. Unbekannte zerkratzten den Lack und zerstachen einen Reifen des Pkw.

Brand von Baumaterialien

Am 19.05.19, um 05.34 Uhr kam es im Hohen Weg, in der Goslarer Innenstadt, zu einem Brand von gelagerten Baumaterialien. Im weiteren Verlauf schlug das Feuer bereits auf die Hausfassade über, die ebenfalls leicht beschädigt wurde. Das Feuer wurde durch die freiwillige Feuerwehr abgelöscht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

