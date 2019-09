Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190916 - 978 Frankfurt-Sachsenhausen: Verkehrsunfallflucht

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 12. September 2019, zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr, ereignete sich in der Schneckenhofstraße ein Verkehrsunfall.

Zu dem genannten Zeitpunkt wollte eine 14-jährige Schülerin zu Fuß die Schneckenhofstraße in Höhe der Carl-Schurz-Schule überqueren. Dabei wurde sie von einem Pkw angefahren und leicht verletzt. Der Fahrer des Pkw stieg kurz aus, fuhr dann jedoch direkt weiter.

Die Schülerin kann einen etwa 50-jährigen Fahrer beschreiben. Er hatte weiße oder graue, kurze Haare, war etwa 170-175 cm groß und Brillenträger. Bei seinem Wagen soll es sich um einen beigen oder weißen Fiat 500 gehandelt haben.

Die Frankfurter Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem 8. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510800 in Verbindung zu setzen.

