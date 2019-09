Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190915 - 974 Frankfurt-Bockenheim/Ginnheim: Geldautomaten aufgebrochen

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 14. September 2019, gegen 03.20 Uhr, betraten bislang unbekannte Täter den Automatenraum eines Finanzcenters am Rohmerplatz. Gewaltsam öffneten sie dort einen Geldautomaten und entwendeten die darin befindlichen Geldschubladen für die 10, 20 und 50 EUR-Scheine. Die Schubladen konnten in der Nähe des Tatortes, an einer Parkbank, leer aufgefunden werden.

Noch in der gleichen Nacht wurde ein weiterer Automat in der Hügelstraße gewaltsam geöffnet. Auch hier wurden die Geldschubladen entwendet. Die Frage, ob hier ein Tatzusammenhang besteht, ist auch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Bislang ist unbekannt, wieviel Geld den Tätern in die Hände fiel. Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 069-75553111 in Verbindung zu setzen. Hinweise nehmen natürlich auch alle anderen Polizeidienststellen entgegen.

