Feuerwehr Bochum

FW-BO: Zwei Kleinbrände in Bochum Dahlhausen

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Am heutigen Sonntag meldeten mehrere Anrufer gegen 18.15 Uhr über die Notrufnummer 112, brennende Müllcontainer auf dem Gelände des Schulzentrum an der Dr.-C.-Otto-Straße. Es wurden Einheiten der Feuerwache Wattenscheid sowie die Löscheinheit Dahlhausen dorthin entsandt. Die brennenden Container konnten schnell gelöscht werden. Um 19.15 Uhr gingen wiederum mehrere Anrufe bei der Leitstelle der Feuerwehr Bochum ein, die Anrufer meldeten das eine kleine Hütte in unmittelbarer Nähe zu einem Kindergartengebäude brennen sollte. Als die alarmierten Einheiten dort eintrafen brannte ein ca zwei Meter großes Spielgerät aus Kunststoff, die Flammen drohten auf das Dach des Gebäudes überzugreifen. Auch hier konnte das Feuer schnell von einem Trupp unter Atemschutz gelöscht werden. Teile der Dachhaut mussten vorsorglich entfernt werden. Dieser Einsatz wurde durch die Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr Linden und Dahlhausen unterstützt. Personen wurden bei beiden Einsätzen nicht verletzt.

