POL-MS: Aufmerksame Zeugen verhindern Fahrraddiebstahl - Täter geflüchtet

Aufmerksame Zeugen verhinderten am Donnerstagnachmittag (08.08., 16:05 Uhr) an der Straße An der alten Kirche den Diebstahl eines E-Bikes.

Der unbekannte Täter machte sich verdächtig, indem er das Rad in den angrenzenden Wanderweg schleppte. Ein 59-Jähriger beobachtete den Mann dabei, sprach ihn darauf an und fragte den Unbekannten, ob ihm das Fahrrad überhaupt gehören würde. Ein weiterer Zeuge, der das Geschehen beobachtet hatte, kam hinzu. Als die beiden Münsteraner dem Täter androhten, die Polizei zu rufen, verschwand der Mann in das dortige Maisfeld und ließ das E-Bike zurück. Der 59-jährige Zeuge folgte dem Dieb, verlor seine Spur jedoch.

Der Täter ist etwa 30 bis 35 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Er hat eine schlanke Statur und eine Glatze. Am linken Oberarm hat er ein Tattoo in Form eines Wappens mit Blumen. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einer kurzen, erdfarbenden Hose und einem weißen Muscle-Shirt bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Benita Giehler

