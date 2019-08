Polizei Münster

POL-MS: "Meins bleibt Meins" - Fahrradregistrierung am Harsewinkelplatz

Münster (ots)

Am kommenden Dienstag (13.08.) registriert die Polizei am Harsewinkelplatz in der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr erneut Fahrräder.

In der laufenden Radfahrsaison sollten sich Radler Gedanken darüber machen, wie sie ihr Fahrrad am besten vor einem Diebstahl schützen können. Neben einem stabilen Schloss empfiehlt es sich, das Rad bei der Polizei registrieren zu lassen.

Die interessierten Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihr Rad und ihren Personalausweis für die kostenlose Registrierung mitzubringen. Durch die Teilnahme leisten die Münsteraner einen wichtigen Beitrag zur Verringerung von Fahrraddiebstählen. Für potentielle Fahrraddiebe erhöht sich so die Gefahr, erwischt zu werden. Registrierte Räder lassen sich bei einer Überprüfung sofort dem rechtmäßigen Besitzer zuordnen. Sollten die Daten im System nicht mit dem Nutzer übereinstimmen, ist dieser in der Erklärungspflicht.

Auch außerhalb dieser Aktion haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihr Fahrrad an jeder Polizeidienststelle registrieren zu lassen.

