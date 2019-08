Polizei Münster

POL-MS: Drei Niederländer nach Drogen-Deal in Münsteraner Wohnung festgenommen

Münster (ots)

Polizisten nahmen am Donnerstagmittag (8.8., 12:45 Uhr) drei Niederländer im Alter von 18, 19 und 20 Jahren nach einem Drogen-Deal in einer Wohnung an der Steinfurter Straße fest. Umfangreiche Ermittlungen führten die Ermittler auf die Spur der mutmaßlichen Dealer. Sie stehen im Verdacht Freebase aus der Wohnung verkauft zu haben. Den drogenabhängigen Mieter versorgten sie als Gegenleistung ebenfalls mit Rauschgift. Der 18-jährige Haupttäter wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Antonia Klein

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell