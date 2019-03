Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kind leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr ein 20-jähriger Autofahrer die Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung Hauptpost. Zwischen den parkenden Autos ist ein 3-jähriges Kind unvermittelt auf die Fahrbahn getreten, um die Straße zu überqueren. Durch den Anstoß mit dem PKW wurde das Kind leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus zur Untersuchung verbracht.

