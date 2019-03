Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand einer Autogarage

Münchweiler an der Rodalb (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 06:00 Uhr, brannte in der Rotensteiner Straße eine Autogarage. In der Garage stand auch der Skoda Yeti der Besitzer, der ebenfalls Opfer der Flammen wurde. Garage und Pkw brannten vollständig aus. Der schnelle Einsatz der Feuerwehren Münchweiler und Rodalben konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Mehrfamilienhaus verhindern. Nach ersten Feststellungen dürfte ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 50000.- Euro entstanden sein. Die Brandursache indessen ist auch nach dem Löschen der Flammen unbekannt. Aus diesem Grunde hat die Kriminalpolizei Pirmasens die Brandermittlungen aufgenommen. Wie in solchen Brandfällen üblich, wird in den nächsten Tagen ein Brandgutachter eine Brandortbegehung durchführen.

