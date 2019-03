Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Geschäftsgebäude

Pirmasens (ots)

In der Nacht zum Mittwoch stiegen unbekannte Einbrecher in der Blocksbergstraße in ein Geschäftsgebäude ein. In verschiedenen Büros durchwühlten sie Aktenschränke und Schreibtische. Neben einem dreistelligen Bargeldbetrag wurde auch ein Levono Laptop und eine Brother-Folien-Etikettiermaschine mitgenommen. 10 Flaschen Spirituosen und ein Flachbild-TV wurden außerdem zum Abtransport bereitgestellt, aber nicht mitgenommen. Die Polizei bittet um weitere sachdienliche Hinweise zum Einbruchsdiebstahl.

