Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Ford-Fahrer fährt auf stehenden Audi auf - ca. 5.000 Euro Sachschaden

Sinsheim (ots)

In der Steinsfurter Straße, in Höhe des Edeka-Marktes, kam es am Montag, kurz nach 16 Uhr, zu einem Auffahrunfall mit ca. 5.000 Euro Sachschaden. Ein 39-jähriger Audi-Fahrer befuhr aus Richtung "In der Au" kommend die Steinsfurter Straße und wollte sich auf einem Linksabbiegerstreifen einordnen, um auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes abzubiegen. Er fuhr jedoch an der Einfahrt vorbei und bremste daraufhin sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Zeitgleich fuhr ein 41-jähriger Ford-Fahrer gerade nach links aus der Parkplatzausfahrt heraus und erkannte den stehenden Audi offenbar zu spät, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden kam. Die PKWs wurden beide beschädigt, blieben aber noch fahrbereit. Verletzungen zog sich keiner der Beteiligten zu.

