Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Scheibe eingeschlagen und mobiles Navi gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Auf dem Parkplatz eines Motorenherstellers in der Oberen Riedstraße wurde am Montag ein Renault Laguna aufgebrochen. Der geschädigte Autohalter hatte seinen PKW am Morgen, gegen 6 Uhr, in Nähe des "Tor 2" geparkt und musste bei seiner Rückkehr, gegen 16:20 Uhr, eine eingeschlagene Scheibe und das Fehlen seines mobilen Navigationsgeräts feststellen. Zudem wurde aus dem Fahrzeug eine Sonnenbrille gestohlen. Der Wert des Diebesguts sowie der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

