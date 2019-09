Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuhermsheim: An Kreuzung Vorfahrt genommen - Mehrere Tausend Euro Schaden

Mannheim (ots)

An der Kreuzung Reiterweg/Armbrustweg kam es am Montag, kurz nach 19 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Tausend Euro Sachschaden. Ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer war im Reiterweg unterwegs und hatte an der Kreuzung einer von rechts kommenden 20-jährigen VW-Fahrerin die Vorfahrt genommen. Die beiden stießen mitten im Kreuzungsbereich zusammen, wobei deren Fahrzeuge beschädigt wurden. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.

