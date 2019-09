Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Älterer Wohnwagen und im Hof gelagerte Möbel in Brand geraten - keine Verletzten - Kriminalpolizei ermittelt

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen kurz nach 11 Uhr kam es in einem Hofgelände in der Wallgrabenstraße zum Brand eines älteren Wohnwagens und dort gelagerter Möbel. Nachbarn hatten das Feuer entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Personen wurden nicht verletzt, die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt, die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell