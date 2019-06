Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Anreisehinweis: Der Weg zum Konzert von Ed Sheeran auf dem Hockenheimring

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Polizei bittet Gäste der Open-Air-Konzerte von Ed Sheeran am Samstag und Sonntag auf dem Hockenheimring möglichst frühzeitig anzureisen. Denn die Polizei erwartet "volles Haus". Eine frühe Anreise ist wichtig, da das Gelände weitläufig ist und die Besucher auch Zeit vom Parkplatz zum Konzertbereich einplanen sollten. Zudem wird Rückreiseverkehr aus den Pfingstferien auf den Autobahnen 5 und 6 erwartet.

Der Zugang zum Konzertbereich ist nur über die Conti-Brücke möglich. Wer an der Ostkurve/Mercedestribüne parkt, kann von dort aus in den Konzertbereich gelangen. Um 10 Uhr öffnet der Vorfluter, 16 Uhr das Eventgelände mit den Personenkontrollen. 18.30 bis 19.15 Uhr spielt James Bay, 19.45 bis 20.45 tritt Zara Maria Larsson auf und 21 bis 23 Uhr Ed Sheeran. Zu beachten, ist, dass das Infield-Konzertgelände vor der Südtribüne nur über das Conti-Rondell erreichbar ist. Wer Karten für die Tribünen A1 bis H1 hat, kommt zu diesen nur über die regulären Eingänge von der Tribünenstraße.

Einen Übersichtsplan gibt es hier: https://www.hockenheimring.de/sites/default/files/content/files/Anlage_1_-_HoRi_Uebersichtsplan_Open_Air_Ed_Sheeran_Version_1.1.pdf

Die Parkplätze rund um das Gelände sind beschildert. Es bestehen Wegweiser, die die Konzertbesucher zu den jeweiligen Parkplätzen (P1, P2, P6, P8, P9, C5) führen. Auf dem Parkplatz P11 wird es gesondert ausgewiesene Behindertenparkplätze und Busparkmöglichkeiten geben. Die Zufahrt erfolgt ausschließlich über die B291 (Ostkurve). Eine Durchfahrt über die Conti-Brücke ist nicht möglich. Noch ein Hinweis für Nutzer von P2: Über die Autobahnunterführung Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße und entlang der Tribünenstraße gelangen diese zum Conti-Rondell.

Wer mit dem Fahrrad anreist, kann seinen Drahtesel hinter der Haupttribüne auf dem großen Platz neben dem Museum abstellen. Campern steht der Platz C3 zur Verfügung. Am Bahnhof in Hockenheim gibt es einen Drop-Off und Abholparkbereich. Einen Shuttle-Bus-Verkehr gibt es nicht. Taxi-Haltestellen befinden sich in Hockenheim in der Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße, Höhe Vorplatz P2, in Hockenheim-Talhaus, Mörscher Weg, und in der Eisenbahnstraße am Bahnhofsvorplatz.

Informationen zur Anreise mit der Bahn gibt es unter https://www.hockenheimring.de/sites/default/files/content/files/Anlage_5_-_DB_Informationen_Ed_Sheeran.pdf

Anwohner werden gebeten, die Einbahnstraßenregelungen am Wochenende zu beachten. Während des Konzerts mit Ed Sheeran ist werden folgende Straßen ab 10 Uhr in Fahrtrichtung Hockenheim zur Einbahnstraße: Reilinger Straße zwischen L 723 Hubäckerring L 723 zwischen Hockenheim-Süd und der Anschlussstelle Walldorf-Wiesloch. Nach etwa 16 Uhr - je nach Verkehrslage - wird die Fahrtrichtung der Einbahnstraßen umgekehrt. Die Polizei bittet alle Besucher, auf die Beschilderungen zu achten und den Anweisungen der Polizei und des Ordnungsdienstes zu folgen.

Die Polizei wünscht allen eine gute Anreise!

