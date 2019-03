Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Presseaufruf der PI Andernach vom 11.03.2019

Andernach (ots)

Andernach- Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Am Montagnachmittag gegen 16:50h kam es in der Frankenstraße zu einer Unfallflucht. Die Unfallbeteiligte befuhr mit ihrem Pkw die Frankenstraße in Richtung Roonstraße. Hierbei kam ihr das später flüchtige Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit entgegen, so dass sie nach rechts ausweichen musste und ein am Fahrbahnrand parkendes Auto touchierte. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Zu einer Berührung mit dem unfallverursachenden Fahrzeug kam es nicht. Wer kann Hinweise zum Verursacher geben?

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach



Telefon: 02632-921-0

PI Andernach :http://s.rlp.de/Ihy

E-Mail: PiAndernach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell