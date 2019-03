Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Simmern vom 08-10-03.2019 -Versuchte räuberische Erpressung auf Tankstelle, Sohren -Zerstochene Reifen an 10 Fahrzeugen, Simmern/Hunsrück

Simmern/Hunsrück (ots)

Versuchte räuberische Erpressung auf Tankstelle Sohren, 09.03.2019, 22:03 Uhr Über Notruf wurde eine männliche Person mit Sturmhaube und einer Pistole in der Hand gemeldet, die vom Tankstellegelände geflüchtet wäre. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass eine maskierte männliche Person versucht hatte die Tankstelle auszurauben. Als der Tankstellenbetreiber seiner Forderung nicht nachkommt, verlässt der Täter wortlos die Tankstelle ohne Beute.

Zerstochene Reifen an 10 Fahrzeugen, Simmern/Hunsrück Simmern, Nanni-Lambrecht-Straße, 09-10.03.2019 In der Nacht vom 09 auf den 10.03.2019 wurden in der Nanni-Lambrecht-Straße an 10 Fahrzeugen jeweils ein bzw. zwei Reifen zerstochen. Anwohner bemerkten am Morgen des 10.03. die beschädigten Fahrzeuge.

Hinweise zu den genannten Taten nimmt ihre Polizei Simmern unter 06761-921-0 oder per E-Mail pisimmern.wache@polizei.rlp.de entgegen.

