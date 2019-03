Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Boppard (8.3.-10.3.)

Boppard (ots)

Einbruch in Boppard, Flogtstraße

Boppard - Die Hauseigentümer mussten am Samstag Morgen einen Einbruch in ihr Wohnhaus, welches sie gerade am renovieren sind, feststellen. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag Zutritt durch die Garage und entwendeten Werkzeuge und Baumaschinen.

Die Polizeiinspektion Boppard bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

Weiterhin war die Polizei Boppard mit der Aufnahme von mehreren Verkehrsunfällen (nur Sachschäden) und der Bearbeitung diverser Strafanzeigen beschäftigt.

