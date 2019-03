Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brandstiftung

Unbekannte Personen haben am Mo.11.03.2019, ca. 13:30 Uhr , auf einem Lagerplatz in der Poststraße (Hinterhof) einen abgemeldeten PKW VW Passat in Brand gesteckt. Bei dem PKW handelt es sich um ein Schrottfahrzeug welches auf einem befriedetem Platz stand. Das Fahrzeug brannte völlig aus. Durch den Brand wurden keine Gebäude oder Personen in Mitleidenschaft gezogen. Der Löschzug der Stadt Bendorf war zur Brandbekämpfung vor Ort. Die Polizei Bendorf bittet Zeugen sich zu melden, wenn Sie Personen im Umfeld des Brandortes beobachtet haben. Der Schaden wird auf ca. 250,-Euro geschätzt.

