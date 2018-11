POL-GÖ: (596/2018) Vier Einbrüche in Göttingen am vergangenen Wochenende

Göttingen (ots) - Göttingen, Herrmann-Hanker-Straße, Ilmeweg, Merkurstraße und Bebelstraße In der Zeit zwischen Samstag, 10. November 2018, 14.30 Uhr und 11. November 2018, 19.20 Uhr

GÖTTINGEN (jan) - Die Abwesenheit der Bewohner nutzten bisher unbekannte Täter aus um am vergangenen Wochenende (10./11.11.18) insgesamt vier Einbrüche in Göttingen zu begehen.

In der Herrmann-Hanker-Straße verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen Samstagabend (10.11.18) und Sonntagnachmittag (11.11.18) durch ein gewaltsam geöffnetes Balkonfenster Zutritt in eine Wohnung im Erdgeschoß. Sie durchsuchten die Räume und stahlen Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Im Ilmeweg brachen die Einbrecher am Sonntag (11.11.18) ein Fenster einer Wohnung im Erdgeschoss auf. Nach ersten Kenntnissen wurde ein Fernseher und Tablet gestohlen. Die Tatzeit lag in diesem Fall zwischen 13.45 Uhr und 18.45 Uhr.

Auf die gleiche Art stiegen die Täter ebenfalls am Sonntag (11.11.18) in ein Einfamilienhaus im Merkurweg ein und durchsuchten die Zimmer nach Wertgegenständen. In der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 19.20 Uhr erbeuten sie einen noch unbekannten Bargeldbetrag.

Auch die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Bebelstraße nutzen die Diebe am Samstag (10.11.18) in der Zeit zwischen 16.40 Uhr und 18.00 Uhr aus. Dort wurde eine Terrassentür gewaltsam geöffnet und als Einstieg genutzt. In diesem Fall wurde Schmuck und Bargeld gestohlen. Der entstandene Schaden kann gegenwärtig noch nicht genau beziffert werden.

Hinweise auf die Einbrecher liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern.

Hinweise über verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

