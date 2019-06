Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub

Dortmund (ots)

Nach einem Raub in der nördlichen Innenstadt am frühen Samstagabend (22. Juni) sucht die Polizei Zeugen. Bei der Tat wurde ein 47-Jähriger aus Bochum leicht verletzt.

Seinen ersten Angaben zufolge war der Mann gegen 17.30 Uhr zu Fuß auf der Münsterstraße unterwegs. Etwa in Höhe der Hausnummer 70 sprachen ihn zwei unbekannte Männer an. Ihr Angebot, Drogen zu kaufen, schlug er aus und wollte sich entfernen, als er demnach plötzlich von hinten angegriffen wurde. Während dieser Auseinandersetzung entwendete einer der Unbekannten die Geldbörse des 47-Jährigen aus seiner Bauchtasche. Anschließend flüchtete das Duo in nördliche Richtung.

Passanten fanden kurze Zeit später zwar das Portemonnaie, es fehlte daraus jedoch ein zweistelliger Bargeldbetrag.

Der 47-Jährige wurde bei dem Raub leicht verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Einer der Täter wurde bei der Auseinandersetzung vermutlich auch verletzt. Er soll ca. 40 bis 45 Jahre alt, etwas größer als 180 cm und dunkelhäutig gewesen sein. Der zweite Mann war im selben Alter, in etwa gleich groß und ebenfalls dunkelhäutig. Er trug ein Deutschland-Trikot und eine Kappe.

Zeugen melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

