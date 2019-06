Polizei Dortmund

POL-DO: Alleinunfall auf der A 43 bei Bochum: Lkw-Fahrer verletzt

Dortmund (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (22.6.) gegen 6.05 Uhr auf der A 43 bei Bochum ist ein Lkw-Fahrer vermutlich leicht verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 39-Jährige aus Remscheid mit seinem Lkw in Höhe des Kreuzes Bochum/Witten auf der Parallelfahrbahn in Richtung Münster unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache platzten an der rechten Seite des Lkw zwei Reifen, sodass dieser nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit den Schutzplanken kollidierte.

Der 39-Jährige verletzte sich bei dem Unfall vermutlich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

