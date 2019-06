Polizei Dortmund

POL-DO: Radfahrer nach Verkehrsunfall in Aplerbeck leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0676

Am gestrigen Donnerstag (20. Juni) ist ein 31-jähriger Radfahrer nach einem Zusammenstoß mit einer Autofahrerin auf der Wittbräucker Straße leicht verletzt worden.

Zeugenaussagen zufolge fuhr der Radfahrer gegen 13.50 Uhr auf der Wittbräucker Straße in Richtung Norden. Zur gleichen Zeit bog eine aus Richtung Aplerbeck kommende Autofahrerin links in die Benediktinerstraße ein. Beide Fahrzeuge stießen daraufhin in Höhe der Einmündung zusammen, so dass der 31-Jährige über die Motorhaube des VW zu Boden stürzte.

Ein Rettungswagen fuhr den leicht verletzten Dortmunder in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die Autofahrerin, eine 22-jährige Dortmunderin, blieb unverletzt.

Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf rund 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell