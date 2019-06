Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Brandstiftung in der Burgholzstraße - Tatverdächtiger festgenommen!

Dortmund (ots)

Wie mit den lfd. Nummern 0664 und 0666 berichtet, kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer mutmaßlichen Brandstiftung in der Burgholzstraße. Von insgesamt acht betroffenen Autos brannten fünf vollständig aus.

Am heutigen Dienstagmorgen (18. Juni) konnte die Polizei nach intensiven Ermittlungen einen 32-jährigen Tatverdächtigen an seiner Arbeitsstelle festnehmen. Es handelt sich um einen Dortmunder, der in einer Jobmaßnahme der Stadt beschäftigt war. Der 32-Jährige wurde am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Er steht zudem in Verdacht auch die Taten am 29.April und 5.Mai begangen zu haben.

Als Motiv stehen Streitigkeiten mit Arbeitskollegen im Raum.

Unhabhängig davon wurden während der Durchsuchungsmaßnahmen bei dem polizeilich nicht einschlägig bekannten Tatverdächtigen Hinweise auf rechtes Gedankengut gefunden.

Der Verdacht auf einen zweiten Täter hat sich nicht erhärtet.

