Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht zum Montag durch Aufhebeln der hinteren Eingangstüre Zutritt zu einer Gaststätte in der Finsteren Gasse. Hinter der Theke wurde eine Kassenschublade aufgebrochen, in der sich jedoch kein Bargeld befand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben könnten, melden sich bitte beim Polizeiposten Markgröningen unter Telefon 07145/93270.

