Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Brennender Restmüllbehälter; Herrenberg: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg: Brennender Restmüllbehälter

Am Montag gegen 22.55 Uhr fing ein Restmüllbehälter im Römerweg aus unbekannter Ursache an zu schmoren und entwickelte leichte Flammen. Ein Anwohner konnte den entstehenden Brand mit seinem Feuerlöscher löschen. Der Sachschaden an der Mülltonne wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Herrenberg war mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort.

Herrenberg: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Ein 31-jähriger Radfahrer befuhr am Montag um 16.40 Uhr die Rohrauer Straße ortsauswärts. Aufgrund zweier auf dem Radweg spielender Kinder verlangsamte er seine Fahrt deutlich und wich nach rechts auf den Gehweg aus. In diesem Moment rannte ein 5-jähriges Kind unvermittelt hinter einer Häuserecke hervor auf den Fuß-/Radweg. Es kam zum Zusammenprall zwischen Kind und Radfahrer, wodurch der 5-jährige Junge leichte Verletzungen erlitt. Der Radfahrer kam nicht zu Fall. Sachschaden am Fahrrad entstand ebenfalls nicht. Das Kind wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell