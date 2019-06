Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Rheinbreitbach - Diebstahl eines E-Bike

Rheinbreitbach (ots)

Am Samstag nutzte ein Dieb die Pause einer Radfahrerin in Rheinbreitbach um deren E-Bike zu stehlen. Während die Geschädigte sich in einem Biergarten in der Nähe des Rheins aufhielt, nutzte ein Unbekannter die Gelegenheit und brach das Fahrradschloss, mit dem das Rad gesichert war auf und entwendete das hochwertige E-Bike der Marke Cube. Es handelt sich um ein graugrünes Damenrad, welches im Zeitraum von 16:00 - 17:30 Uhr gestohlen wurde. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl bitte an die Polizeiinspektion Linz unter 02644/943-0 oder pilinz@polizei.rlp.de.

