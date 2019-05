Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Neuwied (ots)

Am Samstag, dem 31.05.2019, etwa gegen 16:13 Uhr wurde der Polizei Neuwied ein Verkehrsunfall in der Langendorfer Straße gemeldet. Beteiligt seinen eine Radfahrerin und ein Bus. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Radfahrerin am linken Fuß verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Nach den ersten Ermittlungen befuhr der Fahrer eines Linienbusses den Kreisverkehr in Höhe der Langendorfer Straße aus Richtung Elfriede-Seppi-Straße kommend und beabsichtigte, den Kreisel in Richtung Andernacher Straße zu verlassen. Die 61jährige Radfahrerin befuhr mit ihrem Rad die Langendorfer Straße aus Richtung Alte Andernacher Straße kommend in Richtung Prinz-Viktor-Straße. Sodann überfuhr die Frau mit ihrem Rad den Fußgängerüberweg, übersah offensichtlich den Busfahrer und kam mit ihrem Rad zwischen der rechten Vorder- und Hintertür des Buses zu Fall. Dadurch überrollte das rechte Hinterrad des Buses den linken Fuß der Frau.

