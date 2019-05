Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

53567 Asbach (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Flammersfelder Straße und "Im Steinchen" in Asbach. Ein 48-jähriger PKW Fahrer ordnete sich mit seinem PKW in der Flammersfelder Straße auf der linken Abbiegespur ein. Beim Abbiegen übersah er einen aus Richtung Ortsmitte entgegenkommenden Motorradfahrer und erfasste diesen mit der linken Fahrzeugfront. Durch die Wucht der Kollision wurde der Motorradfahrer gegen die linke Fahrzeugfront eines haltenden PKW geschleudert, der an der Haltelinie "Im Steinchen" stand. Der 53 - jährige Motorradfahrer erlitt eine schwere Beinverletzung und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

