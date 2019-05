Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Körperverletzung in Neitersen

Neitersen (ots)

Zur Verwirklichung mehrerer Körperverletzungen kam es am Donnerstag, den 30.05.2019 gegen 18:50 Uhr in Neitersen. Im Rahmen der Vatertagsveranstaltung am Kino wurden zunächst Handgreiflichkeiten zwischen mehreren männlichen Personen gemeldet. Es kam hierbei zu diversen Rangeleien, bei denen eine männliche Person besonders aggressiv auftrat. Während des Schlichtungsversuchs durch die eingesetzten Beamten kam es zu einer weiteren Schlägerei zwischen vier Personen, die sich mit Faustschlägen traktierten. Letztendlich ist festzuhalten, dass bei der körperlichen Auseinandersetzung alle Beteiligten verletzt wurden, wovon einer aufgrund einer Kopfplatzwunde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden musste. Alle Beteiligten standen erheblich unter Alkoholeinfluss und werden sich strafrechtlich zu verantworten haben.

