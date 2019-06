Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung

Dortmund (ots)

Nach einer Auseinandersetzung am Freitag (21.6.) auf der Münsterstraße in Dortmund sucht die Polizei Zeugen. Ein junger Mann war offenbar mit einer Machete leicht verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge hielt sich der 18-Jährige aus Dortmund gegen 21.45 Uhr mit Bekannten in der Nähe der Priorstraße auf. Eine zweite Gruppe mit etwa sechs fremden Männern kam hinzu und geriet mit ihnen aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. Plötzlich setzte sich einer der hinzugekommenen Männer eine Sturmhaube auf und schlug dem 18-Jährigen mit einer Machete auf den Kopf. Anschließend rannte der Tatverdächtige mitsamt seiner Begleiter über die Priorstraße in Richtung Leopoldstraße. Der 18-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Tatverdächtige war Zeugenaussagen zufolge etwa 25 Jahre alt, von dickerer Statur und hatte einen leichten Bart sowie Tattoos auf beiden Oberarmen. Während der Tat trug er eine rote/pinkfarbene Sturmhaube, ein blaues Oberteil und eine schwarze Hose.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132-7441.

