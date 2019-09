Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Pkw aufgebrochen, Zeugenaufruf!

Mannheim (ots)

Ein aufgebrochener Pkw wurde der Mannheimer Polizei am späten Montagabend gemeldet.

In der Zeit zwischen 19:25 Uhr und 21:30 Uhr stellte die Geschädigte ihren schwarzen VW Passat in der Werderstraße, in Höhe der Christuskirche ab. Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug musste die Frau feststellen, dass Unbekannte in der Zwischenzeit in den Innenraum eingedrungen waren und eine größere Menge Leergut sowie eine Sporttasche entwendet hatten.

Das wegen Pkw-Aufbruchs ermittelnde Polizeirevier Mannheim-Oststadt bittet Zeugen der Tat um telefonische Meldung unter 0621/174-3310.

