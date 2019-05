Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unter Betäubungsmitteleinfluss mit gestohlenem Roller unterwegs

Karlsruhe (ots)

Zwei 15-Jährige, die mit einem gestohlenen Roller unterwegs waren, konnte die Polizei am Donnerstagabend in Karlsruhe vorläufig festnehmen. Einer Streife fiel der Roller mit den zwei Jugendlichen kurz nach 20.00 Uhr an der Einmündung Willmar-Schwabe-Straße / Durlacher Allee auf. Beim Erkennen des Streifenwagens wendeten die Jugendlichen und fuhren Richtung Hauptbahnstraße davon. Ohne sich um die Anhaltezeichen des Streifenwagens zu kümmern flüchteten sie, auch über den Gehweg, auf der Pfinzstraße. In Höhe des dortigen Parkhauses wurde ihr Fluchtweg zu eng. Sie mussten anhalten und konnten festgenommen werden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Roller eine Woche zuvor in Bruchsal gestohlen worden war. Der 15-jährige Fahrer stand unter Einwirkung von Betäubungsmitteln und hatte nicht die erforderliche Fahrerlaubnis.

