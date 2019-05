Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahrraddieb festgenommen

Karlsruhe (ots)

Einen 17-Jährigen konnte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen festnehmen, nachdem er ein Fahrrad gestohlen hatte. Der Heranwachsende wurde von einem Zeugen beobachtete wie er sich kurz vor 03.00 Uhr an mehreren Fährrädern am Kaiserplatz zu schaffen machte. Anschließend fuhr er mit einem gestohlenen Fahrrad auf der Reinhold-Frank-Straße in Richtung Sophienstraße. Von einer Streife konnte der junge Mann, der jetzt das Fahrrad schob festgestellt werden. Beim Erkennen der Polizei versuchte sich der 17-Jährige hinter einem Transporter zu verstecken. Er räumte den Beamten gegenüber den Diebstahl des Fahrrads ein.

