Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall

Ibbenbüren (ots)

Auf der Osnabrücker Straße hat sich am Mittwochvormittag (24.07.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 11.15 Uhr stand ein PKW, gefahren von einem 29-jährigen Osnabrücker, vor der roten Ampel am Schwarzen Weg. Hinter diesem stand ein LKW Sattelzug. Plötzlich fuhr dieser auf den Wagen des Osnabrückers auf. Der 29-jährige Autofahrer erlitt schwere Verletzungen. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am PKW wird auf cirka 4.000 Euro geschätzt. Der Schaden am LKW, der von einem 45-jährigen Mann gefahren wurde, ist gering.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell