Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fußgängerin durch Hundebiss verletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, OT Sudheim, Feldwegverlängerung zur Langen Straße, Samstag, 13.7.2019, 17.45 Uhr

Eine 38-jährige Northeimerin ging am Samstag, gegen 17.45 Uhr mit ihrem Hund im Bereich der Sudheimer Kirschplantage spazieren. Dort kam ihr ein ca. 60-70 jähriger Mann mit zwei angeleinten Hunden entgegen. Plötzlich und unerwartet wurde einer der beiden Hunde des Mannes, ein Hund der Rasse Australian Shepherd, auffallend aggressiv und biss ihr in das linke Bein. Der 60-70 jährige ging daraufhin fluchtartig weiter, stieg in einen Pkw ein und verließ mit seinen beiden Hunden die Örtlichkeit in Richtung Ortskern Sudheim. Die 38-jährige erlitt durch den Hundebiss eine leichte Verletzung am linken Bein und wird sich nachträglich ärztlich behandeln lassen. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell