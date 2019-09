Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in Räumlichkeiten eines ambulanten Pflegedienstes - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In die Räumlichkeiten eines ambulanten Pflegedienstes in der Geibelstraße wurde in der Zeit von Freitag, 18:15 Uhr bis Montag, 7:30 Uhr, eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter waren vermutlich über ein gekipptes Fenster ins Innere eingedrungen und brachen dort gewaltsam eine Zugangstür auf. Aus einem Vorratsraum entwendeten sie lediglich vier Päckchen Kaffeepulver und ergriffen dann die Flucht. Ob und in welcher Höhe Sachschaden entstand steht bislang nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

