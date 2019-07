Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wildvogel entdeckt, Unfall verursacht

53902 Bad Münstereifel (ots)

Ein 53 Jahre alter Mann aus Bad Münstereifel befuhr am Samstag (17 Uhr) die Landstraße 165 von Nöthen nach Bad Münstereifel. Im Kurvenbereich bemerkte der Kradfahrer einen größeren Wildvogel am Wegesrand. Als er während der Fahrt seine hinter ihm befindliche Tochter (16) darauf aufmerksam machen wollte, verlor er in der Kurve die Kontrolle über sein Krad und kam im weiteren Verlauf zu Fall. Bei dem Sturz, bei dem auch die Sozia vom Krad fiel, zog er sich schwere Verletzungen zu. Die Tochter erlitt einen Schock, blieb ansonsten aber unverletzt. Vater und Tochter kamen ins Krankenhaus.

