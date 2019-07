Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand eines Waldstückes

Zülpich-Bürvenich (ots)

In der Nacht zum Sonntag (23.56 Uhr) wurde ein Waldbrand in der Nähe von Zülpich-Bürvenich gemeldet. Das betroffene ca. 150 qm große Waldstück brannte nieder. Die Feuerwehr schützte die umliegenden Flächen und verhinderte ein Ausbreiten des Feuers. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen der Nachlöscharbeiten wurde Leuchtspurmunition gefunden, so dass derzeit von Brandstiftung ausgegangen wird. Zeugen werden gesucht und können sich bei der Polizei in Euskirchen unter 02251-7990 melden.

