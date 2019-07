Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand eines Ackerschleppers mit Anhänger

Kall-Sistig (ots)

Am Samstagmittag (11.15 Uhr) geriet ein Ackerschlepper beim Fahren auf der Kaller Straße in Brand. Das Feuer bereitete sich im Motorraum aus, die Ursache war vermutlich ein technischer Defekt. Der Fahrer und die alarmierte Feuerwehr löschten den Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro.

