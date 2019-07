Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand eines Schuppens

53937 Schleiden-Gemünd (ots)

Am Donnerstag (10.12 Uhr) brannte in der Müsgesauel ein Schuppen. Als die Bewohnerin des Hauses das Feuer bemerkte, verständigte sie sofort die Feuerwehr. Bei Eintreffen dieser stand das gesamte Lager bereits in Flammen. Die im Schuppen gelagerten Gegenstände (Papier und Folien) brannten zwar aus, doch durch das schnelle Handeln der Frau, konnte das Feuer gelöscht werden, wodurch ein Übergreifen auf das Wohnhaus, eine Gärtnerei und den angrenzenden Wald verhindert werden konnte. Ein Hinweis auf die Brandursache konnte nicht erkannt werden. Die Schadenshöhe liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

