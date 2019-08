Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rohrbach, Hauptstraße 4, 25.8.2019, 16.00-20.20 Uhr Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Am 25.8.2019, in der Zeit zwischen 16.00 und 20.20 Uhr, wurde ein in Rohrbach, Hauptstraße 4, ordnungsgemäß geparkter Pkw am linken, hinteren Fahrzeugeck beschädigt. Aufgrund des Schadens könnte ein Radfahrer/-in diesen verursacht haben. Der Verursacher/-in entfernte sich von der Unfallstelle. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 1500EUR geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de zu wenden.

