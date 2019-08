Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Frankweiler, 25.8.19, 17:00h Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern; Verkehrsunfallflucht

Frankweiler (ots)

Im Rahmen des Weinstraßentages kam es am Sonntagnachmittag, 17.00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer zwei Radfahrern. Beim Vorbeifahren an einer stehenden 68-jährigen Radfahrerin streifte ein vorbeifahrender Radfahrer in Höhe der Königsgasse in Frankweiler diese und verletzte diese. Der unfallverursachende Radfahrer fuhr in Richtung Süden weiter, ohne sich um den verletzten 66-jährigen zu kümmern. Bei dem flüchtenden Radfahrer handelt es sich um eine männliche Person mit blonden, schulterlangen Haaren, der dunkel gekleidet war. Die verletzte Radfahrerin musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de zu wenden.

