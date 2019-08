Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Neustadter Straße 25.8.19, 22.25 Uhr Ladendiebstahl

Landau (ots)

Eine männliche Person kaufte am Sonntagabend gegen 22.25 Uhr in einer Tankstelle in der Neustadter Straße in Landau Waren im Wert von 19,50 Euro. Nachdem das Bezahlen mit der Paybackkarte nicht glückte, flüchtete er. Das Verkaufspersonal identifizierte den Täter als einen amtsbekannten 36-jährigen aus Landau. Eine Nahbereichsfahndung verlief erfolglos. Ermittlungen wurden eingeleitet.

