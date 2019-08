Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Frankweiler, 25.8.2018, 19.45 Uhr Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankweiler (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19.45 Uhr, fuhr ein 52-jähriger Radfahrer mit seinem Trekkingrad auf dem Radweg zwischen Gleisweiler und Frankweiler, als er in Höhe der Friedhofskapelle ohne Fremdbeteiligung stürzte. Hierbei verletzte er sich im Gesicht. Nach Erstversorgung musste der 52-jährige in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Alkoholtest erbrachte bei dem Radfahrer eine Atemalkoholkonzentration von 2,12 Promille. Eine Blutprobe mit Ermittlungsverfahren ist die Folge.

