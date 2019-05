Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Geparkter Volvo in Harleshausen angefahren: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel: Eine Unfallflucht in Kassel-Harleshausen, bei der ein geparkter Volvo angefahren wurde, ereignete sich am gestrigen Donnerstag. Da der Verursacher bislang unbekannt ist, suchen die Ermittler der Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei nun Zeugen.

Die Besitzerin des Volvos parkte ihren Wagen am Donnerstagnachmittag, gegen 17 Uhr, in einer Parkbucht im Buchenweg im Einmündungsbereich zur Eschebergstraße. Knapp drei Stunden später meldete sich ein aufmerksamer Nachbar bei der Volvobesitzerin, der die frischen Unfallschäden am hinteren, rechten Stoßfänger ihres Wagens bemerkte. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Süd-West stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der unbekannte Verursacher vermutlich auf dem Buchenweg fuhr und im Vorbeifahren die rechte Seite des Volvos, die der Straße zugewandt war, streifte. Der Schaden am Volvo beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Da vom Verursacher derzeit jede Spur fehlt, bitten die zuständigen Ermittler der Verkehrsunfallfluchtgruppe Zeugen, die den Unfall im Bereich Buchenweg/ Eschebergstraße beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, sich bei der Polizei Kassel unter Tel. 0561-9100 zu melden.

